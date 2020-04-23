Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту ще 60 інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляється на офіційному сайті SpaceX.

Старт двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX був здійснений з космодрому NASA на мисі Канаверал в штаті Флорида о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо: це вже сьомий вихід на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року, в рамках проєкту Starlink. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складає вже 420 космічних апаратів системи Starlink.