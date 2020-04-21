Як вигладає з МКС “кортеж” супутників Маска

Один з астронавтів, який перебуває на Міжнародній космічній станції, зробив знімок колони інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, що пролітала поруч.

Про це повідомляється на сайті Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA).

Сама фотографія була зроблена ще 13 квітня о 21.25 годині за київським часом.

Фото: NASA

Як зазначає CNBC, йдеться про партію інтернет-супутників Starlink, які SpaceX направила на орбіту під час п’ятого запуску з космодрому у Флориді.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту чергову партію супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті. Тоді стало відомо, що компанія планує у найближчій перспективі вивести на орбіту 12 тисяч інтернет-супутників Starlink.