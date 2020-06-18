Уряд погодив зміни до закону щодо вдосконалення проходження держслужби

Кабінет міністрів погодив та найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення проходження державної служби».

Таке рішення було прийняте на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На черговому засіданні Кабінету міністрів України були підтримані зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення проходження державної служби». Прийняття цих законодавчих змін є кроком для реалізації домовленостей з Європейською Комісією щодо зобов’язання виконати одну з ключових умов отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС”, - прокоментував це рішення міністр КМУ Олег Немчінов у Тelegram.

За його словами, ця умова передбачає у стислий термін (вересень-жовтень 2020 року) забезпечити все необхідне, щоби державна служба функціонувала на основі європейських принципів державного управління, з проведенням конкурсних відборів деполітизованою комісією згідно з відповідними процедурами та критеріями.