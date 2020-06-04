Прем'єр очікує, що Ткаченко представить прозоре фінансування культурних індустрій

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що Олександр Ткаченко на посаді міністра культури та інформаційної політики представить прозорий підхід фінансування культурних індустрій.

Про це Шмигаль сказав у Верховній Раді під час розгляду питання про призначення Ткаченка на посаду міністра, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я очікую, що новий міністр зможе представити комплексний підхід не тільки до сфери культурних ініціатив, а також і до роботи в сфері інформаційної політики. Крім того, в рамках урядової програми щодо стимулювання та розвитку економіки після коронакризи у нас заплановано підтримку культурних індустрій фактично на 1,5 млрд грн. Важливо представити прозорий і раціональний підхід в цьому фінансуванні. Це одне з перших завдань", - сказав Шмигаль.

Він додав, що особисто та разом з Кабміном співпрацювали з Ткаченком під час засідань Ради економічного розвитку при Кабміні: "Там Олександр Ткаченко також показав і проявив себе справжнім адвокатом культурних індустрій і креативних індустрій. Я вважаю, що це дуже важливо, коли міністру болить за галузь, якою він опікується".

Шмигаль зауважив, що коли міністру "болить за галузь", то це завжди додаткова мотивація працювати краще.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.

4 червня Верховна Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Фото: КМУ