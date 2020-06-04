Рада призначила Ткаченка міністром культури та інформполітики

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.

Проєкт №3585 підтримали 263 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Олександр Ткаченко народився у 1966 році в Києві.

Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю "журналістика", Harvard Business School за програмою "Business of Entertainment, Media, and Sports" та INSEAD Business School (Сінгапур) за програмою "Value Creation for Owners and Directors".

Ткаченко - відомий медіаменеджер, продюсер та журналіст, неодноразовий лауреат різних премій у галузі топменеджменту у сфері медіа.

Із серпня 2008 року обіймав посаду гендиректора групи каналів "1+1 Media".

На парламентських виборах 2019 року обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", після чого вийшов з бізнесу і склав повноваження керівника медіахолдингу.

У Верховній Раді Ткаченко очолив Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата Олександра Ткаченка (фракція партії "Слуга народу") на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Раніше голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що у разі призначення Ткаченка на посаду міністра замість нього народним депутатом стане юрист Денис Маслов.