Арахамія сказав, хто може стати депутатом замість Ткаченка

Замість Олександра Ткаченка, якого пропонують призначити на посаду міністра культури, народним депутатом від "Слуги народу", може стати юрист Денис Маслов.

Про це журналістам 3 червня сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На запитання, хто стане народним депутатом замість Олександра Ткаченка, Арахамія відповів: "Пан Маслов, досвідчений юрист… Я думаю, що це буде достойна заміна".

Згідно з даними ЦВК, Денис Маслов на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року був включений до виборчого списку партії "Слуга народу" під номером 138.

Він народився 1 серпня 1983 року, працює на посаді директора ТОВ "АВІН ТРЕЙД", член політичної партії "Слуга народу", проживає в місті Дніпрі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення народного депутата від фракції "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що "гуманітарний" комітет замість Ткаченка може очолити його нинішній заступник Микита Потураєв.