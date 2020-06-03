Шмигаль пропонує Раді призначити міністрів культури та екології

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення міністрів культури та екології.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Проєкти постанов "Про призначення Ткаченка О. В. міністром культури та інформаційної політики України" (№3585) та "Про призначення Абрамовського Р. Р. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України" (№3586) одержані Верховною Радою 3 червня та передані на розгляд керівництву. Подання надійшли від Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на засіданні у понеділок погодила ряд кандидатур на посади в уряді.

Зокрема, заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що міністром культури "Слуга народу" делегує голову Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Крім того, вона поінформувала, що кандидатуру Романа Абрамовського на посаду міністра екології рекомендував профільний комітет, проте щодо нього схвально висловились також депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів.

Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.