Шмигаль пропонує Раді призначити міністрів культури та екології
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Проєкти постанов "Про призначення Ткаченка О. В. міністром культури та інформаційної політики України" (№3585) та "Про призначення Абрамовського Р. Р. міністром захисту довкілля та природних ресурсів України" (№3586) одержані Верховною Радою 3 червня та передані на розгляд керівництву. Подання надійшли від Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на засіданні у понеділок погодила ряд кандидатур на посади в уряді.
Зокрема, заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що міністром культури "Слуга народу" делегує голову Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Крім того, вона поінформувала, що кандидатуру Романа Абрамовського на посаду міністра екології рекомендував профільний комітет, проте щодо нього схвально висловились також депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів.
Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.
Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.