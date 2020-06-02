Ткаченко сказав, чим займеться на посаді міністра у першу чергу

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко у разі призначення на посаду міністра культури та інформаційної політики насамперед планує зайнятися розв'язання фінансових проблем відомства, а потім завершити реформування галузі.

Про це Ткаченко заявив у коментарі журналістам перед початком пленарного засідання у вівторок, 2 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Має бути процедура (призначення на посаду міністра – ред.) – відповідне подання від Кабінету міністрів. У нас завтра Комітет, якщо подання буде, воно буде розглядатися на Комітеті і лише після цього виноситися до зали Верховної Ради", - сказав Ткаченко.

Відповідаючи на запитання про перші заплановані дії на посаді, він зауважив, що очолюваний ним Комітет протягом останніх двох місяців активно співпрацював із МКІП і виконувачкою обов’язків міністра Світланою Фоменко.

"Ми змушені були перейматися багатьма проблемами, які є в міністерстві. Те, що ми очевидно бачимо на сьогодні, - це необхідність допомоги культурі і креативним індустріям. Секвестр бюджету відбувся, на жаль, усі ці індустрії і культура в цілому знаходяться сьогодні у ненайкращому становищі, і найголовніше для нас питання – це питання виживання і можливості поставити культуру і культурні індустрії на ноги через економічну кризу, викликану коронавірусом", - зазначив Ткаченко.

У цьому контексті він повідомив, що, приміром, обленерго починають відключати музеї за копійчані борги.

"Це ненормально і, очевидно, що це на порядку денному в першу чергу. Якщо вирішимо це питання, будемо говорити потім і про наступні кроки. Безперечно, речі, які пов’язані із завершенням реформування цієї галузі, в тому числі створення інституціональних агентств, теж на порядку денному, але для початку потрібно вирішити фінансові проблеми", - підсумував нардеп.

Як повідомляв Укрінформ, фракція партії "Слуга народу" на засіданні 1 червня погодила ряд кандидатур на посади в уряді.

Зокрема, на посаду міністра культури та інформаційної політики "Слуга народу" пропонує нинішнього голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури та інформаційної політики, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля.

Зараз в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.