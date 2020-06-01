Ткаченко впевнений, що в Кабміні зможе налагодити співпрацю з іншими міністрами

Депутат ВР від "Слуги народу" Олександр Ткаченко впевнений, що у разі його призначення на посаду міністра культури та інформаційної політики, зможе налагодити результативну співпрацю з іншими членами Кабміну.

Про це Ткаченко написав у Facebook.

"Фракція майже одноголосно підтримала мою кандидатуру на посаду Міністра культури та інформаційної політики. Вдячний колегам за довіру. Попереду ще голосування в Раді... Впевнений, ми зможемо налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля", - зазначив депутат.

Він додав, що сьогодні культура перебуває "в тривожному стані".

"За період карантину ми уже декілька разів боролися за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер – коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй Програмі. Мова про 1,8 млрд. грн", - зауважив Ткаченко.

Депутат також указав, що у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики, який він очолює, розробили низку законів на підтримку культури та креативних індустрій.

"Плануємо цього тижня пройти друге читання закону №3377. Продовжуємо роботу над індустріальним Законом про медіа. Це ті завдання, які маю довести до кінця", - написав голова комітету ВР.

При цьому депутат зауважив, що з колишнім міністром Володимиром Бородянським у нього була ефективна співпраця, також плідно він співпрацює з виконувачкою обов’язків міністра культури та інформаційної політики Світланою Фоменко.

"Найголовніше зараз – розібрати накопичені справи через переформатування міністерства та відсутність упродовж двох місяців міністра. І почати працювати", - наголосив Ткаченко.

Він додав, що вітав би долучення до роботи в уряді й інших колег по фракції.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на засіданні у понеділок погодила ряд кандидатур на посади в уряді.

Зокрема, на посаду міністра культури "Слуга народу" пропонує нинішнього голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля.

Зараз в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.