"Слуга народу" підтримала кандидатуру Ткаченка на посаду глави МКІП – депутат

Фракція партії "Слуга народу" підтримала кандидатуру Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура в Telegram.

"Новим міністром культури стане Олександр Ткаченко. Фракція підтримала практично одностайно", - написав Качура.

Олександр Ткаченко — народний депутат, обраний за списком партії “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Раніше обіймав посаду генерального директора "1+1 медіа".

Раніше Ткаченко оголосив, що братиме участь у праймеріз партії щодо визначення кандидата на посаду Київського міського голови.

Заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляла, що фракція на засіданні 1 червня обговорить кандидатури на вакантні посади міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.