Культурна сфера може запрацювати з 1 липня - Фоменко

Кабінет міністрів планує дозволити працювати всій культурній сфер на останньому етапі зняття карантинних обмежень, попередньою датою розглядається 1 липня.

Про це у коментарі hromadske розповіла тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

«В цілому, ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження (на роботу культурних інституцій - ред.), але ці наші розрахунки й горизонт планування повністю залежать від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі», - сказала Фоменко.

Водночас вона уточнила, що точна дата не фіксована й залежатиме від показників захворюваності в Україні.

За її словами, нормальна робота культурних інституцій може початися лише у разі повного зняття обмежень на проведення масових заходів.

«Якщо, наприклад, для фестивалів ще можна розглядати можливість просто неба проводити, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то тут треба бути дуже обережним, тому що, в першу чергу, треба думати про здоров’я громадян», - зазначила Фоменко.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були ослаблені.