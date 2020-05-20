Уряд розгляне подальше пом'якшення карантину

У середу, 20 травня, відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Подію анонсовано на Урядовому порталі.

Засідання розпочнеться о 14 годині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму Telegram-каналі повідомив, що уряд планує розглянути подальше пом'якшення карантинних заходів.

"У середу на засіданні Кабміну ми розглянемо питання відновлення з 22 травня роботи міського та приміського транспорту, готелів (окрім хостелів, без ресторанів та без басейнів), проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), а також проведення церковної служби (не більше 1 особи на 10 м²). Водночас уряд розгляне можливість відновлення роботи дитячих садочків та метрополітену з 25 травня, якщо це дозволятиме епідемічна ситуація. Щодо цього ми працюватимемо спільно з місцевою владою", - написав він.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були ослаблені.