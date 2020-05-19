Допомога у 4 мільярди: Шмигаль обговорив із фермерами механізми підтримки

Документ, який передбачає внесення змін до порядку використання коштів, передбачених в держбюджеті для підтримки розвитку фермерських господарств, буде підписаний найближчим часом.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на робочій зустрічі з представниками аграрної галузі щодо розвитку фермерських господарств, повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль зокрема повідомив, що під час внесення змін до бюджету урядом та Верховною Радою було ініційовано залишити 4 млрд грн для підтримки сільськогосподарських виробників. «Особливо для мікро та малого бізнесу, тих людей, які працюють безпосередньо на землі. Ці 4 млрд розбиваються на ряд програм, безпосередньо на підтримку, на відшкодування відсотків по кредитах. Також уряд 22 квітня вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених в держбюджеті для підтримки розвитку фермерських господарств. Найближчим часом цей важливий документ буде підписаний», - сказав Шмигаль.

Аграрії надали йому пропозиції щодо розвитку галузі. В тому числі пропонувалося визначити її одним із пріоритетів у роботі з ЄС, що дасть можливість залучити додаткові кошти від європейських партнерів.

Шмигаль також акцентував увагу на проблемах посухи в Одеській області. Зокрема, обговорили механізми страхової підтримки фермерських врожаїв. «Ми хочемо чути малих фермерів і розуміти чого вони потребують в першу чергу», - підсумував Шмигаль.

У зустрічі взяли участь голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Микола Стрижак, голова Агро-продовольчої ради та голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

Фото: kmu.gov.ua