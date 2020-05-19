Мінекономіки та 16 банків домовляються, як підтримати аграріїв

Мінекономіки та уповноважені банки підписали Меморандум про створення умов для фінансово-кредитного забезпечення агровиробників.

Про це повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства спільно з банками підписали Меморандум, який передбачає об’єднання зусиль у створенні сприятливих умов у фінансово-кредитному забезпеченні сільгосптоваровиробників. Меморандум передбачає співпрацю у реалізації окремих напрямів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», - ідеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, Меморандум з Мінекономіки з питань реалізації державної підтримки сільгосптоваровиробників підписали такі уповноважені банки: АКБ «Львів»; «Банк Восток»; АТ «МТБ Банк»; «Мотор-Банк»; «Глобус Банк»; «Райффайзен Банк Аваль»; «Укргазбанк»; «ОТП Банк»; ПУМБ; «Креді Агріколь Банк»; «Радабанк»; «Східно-Український банк «Грант»; «Кредобанк»; «Альфа-Банк»; «ПриватБанк»; «Правекс Банк».

Зазначається, що фінансова підтримка передбачена за програмами: державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Як відомо, спрямування коштів держпідтримки здійснюється через уповноважені банки, що відібрані відповідно до спеціального Порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2001 року №1231.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.