У держбюджеті збережено 4 млрд на підтримку аграріїв - Уповноважений Президента з земельних питань

У державному бюджеті збережено 4 млрд грн на підтримку українських аграріїв. Ці ресурси підуть на тваринництво, садівництво, компенсацію вартості техніки та відсотків кредитів.

Про це в коментарі Укрінформу заявив Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко.

За словами Лещенка, "агропромисловий сектор – це впевненість в майбутньому України. Саме тому Президент Володимир Зеленський обіцяв зберегти повне фінансування галузі, закладене у бюджеті на цей рік у розмірі 4 мільярдів гривень. Ці ресурси підуть на підтримку тваринництва, садівництва, компенсацію вартості техніки та відсотків кредитів".

Уповноважений Президента з земельних питань відзначив, що ці гроші були закладені від початку для підтримки малого та середнього українського фермера.

"На сьогодні агропромисловий сектор є тим фундаментом, який допоможе українській економіці пережити кризу і швидко стабілізуватися", - наголосив Лещенко.

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2020 рік.