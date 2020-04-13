У держбюджеті збережено 4 млрд на підтримку аграріїв - Уповноважений Президента з земельних питань
Про це в коментарі Укрінформу заявив Уповноважений Президента з земельних питань Роман Лещенко.
За словами Лещенка, "агропромисловий сектор – це впевненість в майбутньому України. Саме тому Президент Володимир Зеленський обіцяв зберегти повне фінансування галузі, закладене у бюджеті на цей рік у розмірі 4 мільярдів гривень. Ці ресурси підуть на підтримку тваринництва, садівництва, компенсацію вартості техніки та відсотків кредитів".
Уповноважений Президента з земельних питань відзначив, що ці гроші були закладені від початку для підтримки малого та середнього українського фермера.
"На сьогодні агропромисловий сектор є тим фундаментом, який допоможе українській економіці пережити кризу і швидко стабілізуватися", - наголосив Лещенко.
Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2020 рік.