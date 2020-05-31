Вибори мера Києва: Ткаченко оголосив про участь у праймеріз “Слуги народу”

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко оголосив, що братиме участь у праймеріз партії щодо визначення кандидатури в мери Києва.

Про це він повідомив у Facebook та опублікував відеозвернення.

"Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно.Тому вирішив брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ", - зазначив Ткаченко.

Він додав, сам зі столичного масиву Відрадного.

"Тут я народився та виріс. Сьогодні День міста і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне напевно, що нас об’єднує — це гордість за історію древньої столиці", - сказав Ткаченко.

Про аналогічні наміри участі в праймеріз оголосив і народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".

Згідно з Конституцією України чергові місцеві вибори в державі мають відбутися 25 жовтня цього року.