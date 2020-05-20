Зеленський на виборах мера Києва підтримає кандидата від "Слуги народу"

Президент Володимир Зеленський на виборах Київського міського голови підтримає кандидата від партії "Слуга народу".

Про це він заявив під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я ... чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу", - сказав глава держави.

Водночас він зауважив, що буде проведено праймеріз, у якому зможуть узяти участь не тільки народні депутати від партії, а й "незалежні люди, які готові піти на праймеріз".

"Хто буде кращим, того я і підтримаю", - зазначив Президент.

Згідно з Конституцією, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року.

Як повідомлялося, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".