Зеленський на виборах мера Києва підтримає кандидата від "Слуги народу"
Про це він заявив під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я ... чесно буду підтримувати кандидата в мери Києва від партії "Слуга народу", - сказав глава держави.
Водночас він зауважив, що буде проведено праймеріз, у якому зможуть узяти участь не тільки народні депутати від партії, а й "незалежні люди, які готові піти на праймеріз".
"Хто буде кращим, того я і підтримаю", - зазначив Президент.
Згідно з Конституцією, чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2020 року.
Як повідомлялося, народні депутати від фракції "Слуга народу" 19 травня звернулися до Президента з проханням ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від партії "Слуга народу".