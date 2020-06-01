Подання кандидатури на посаду міністра культури до ВР ще не надходило – Разумков

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поки що не вносив до Верховної Ради подання на призначення, зокрема, міністра культури та інформаційної політики.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки що документів від Прем'єр-міністра, подання кандидатури на посаду міністра культури поки що не надходило до Верховної Ради. Але я думаю, що все можливо", - сказав Разумков.

Водночас, за словами спікера, якщо кандидатуру Ткаченка пропонуватимуть на посаду міністра культури, він її підтримає.

"Я вважаю, що це професійна людина, яка тільки додасть Міністерству культури", - сказав Разумков.

Він також назвав "можливим" призначення на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції, яку зараз обіймає Вадим Пристайко, ексгендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Ці питання вносяться поза порядком денним, тому це можливо у будь-який день. Але важливо, щоб уряд і Прем'єр-міністр подали повний перелік документів і подання на цю посаду", - зазначив Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" на засіданні у понеділок погодила ряд кандидатур на посади в уряді.

Зокрема, на посаду міністра культури "Слуга народу" пропонує нинішнього голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

На вакантну посаду судді в Конституційному суді від Верховної Ради фракція підтримала кандидатуру вченого-конституціоналіста Віктора Кичуна.

Крім того, фракції повідомили, що віцепрем’єр з питань євроінтеграції Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Велику Британію. Тож вакантну посаду, найімовірніше, обійме Ольга Стефанішина – колишній директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Визначилась фракція і з кандидатурою на посаду міністра екології - Романа Абрамовського рекомендував профільний комітет.

Як раніше повідомлялося, Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.