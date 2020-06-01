На посаду міністра екології "Слуги народу" рекомендують Абрамовського – депутат

Кандидатом на посаду міністра екології є нинішній заступник міністра енергетики та захисту довкілля України Роман Абрамовський.

Про це повідомила заступник голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook за результатами сьогоднішнього засідання фракції.

"Романа Абрамовського на посаду міністра екології рекомендував не лише профільний комітет, а й схвально висловились депутати-мажоритарники і керівники інших комітетів", - написала вона.

Кравчук зауважила, що на посаду міністра культури та інформаційної політики "Слуга народу" делегує голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Останні місяці він багато працював над порятунком креативних індустрій, підтримкою культури, йому вдалося напрацювати серйозний антикризовий пакет, і ми переконані, що йому під силу очолити Мінкульт в такий складний період", - зазначила вона.

За її словами, очолити комітет замість Ткаченка може його нинішній заступник Микита Потураєв.

Крім того, на вакантну посаду судді Конституційного суду від Верховної Ради фракція підтримала кандидатуру вченого-конституціоналіста Віктора Кичуна.

Водночас, зауважила депутат, фракції повідомили, що віцепрем’єр-міністр з євроінтеграції Вадим Пристайко буде відряджений для роботи послом України у Велику Британію.

"Це, з одного боку, втрата для Кабміну, але ми змушені на це піти з огляду на трансформації, які проходять в Євросоюзі. Україні в Британії потрібен потужний посол, який зможе налагодити ефективну комунікацію з урядом задля забезпечення підтримки нашої країни в проведенні реформ і захисті суверенітету", - наголосила Кравчук.

Вона додала, що посаду віцепрем’єра з євроінтеграції фракція, найімовірніше, посяде Ольга Стефанішина – колишній директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Ольга сьогодні була у нас на фракції, відчувається, що вона не просто розбирається в питанні, а добре знає, що потрібно робити на цій посаді", - наголосила Кравчук.

За її словами, вочевидь, голосування у Верховній Раді щодо цих кандидатур відбудеться у другій половині тижня.

Як повідомлялося, Верховна Рада відправила у відставку Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком 4 березня. Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та захисту довкілля України.

Наразі в.о. міністра енергетики та захисту довкілля є Ольга Буславець, в.о. міністра освіти і науки - Любомира Мандзій, в.о. міністра культури та інформаційної політики - Світлана Фоменко.