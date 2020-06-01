"Слуги народу" погодили кандидатуру Стефанішиної на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції - депутат
Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram.
"Новим віцепрем'єром з європейської інтеграції стане Ольга Стефанішина (не з "Голосу")", - написав Качура.
Він також дав посилання на біографію Стефанішиної на Урядовому порталі.
Так, Ольга Стефанішина народилася у 1985 році. У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника‚ перекладача з англійської мови.
У 2016 році закінчила Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту.
З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.
У грудні 2017 року призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.
Має 5-й ранг державного службовця.
Нагороджена почесною грамотою Кабінету міністрів України.
Як відомо, нині в уряді посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України посідає Вадим Пристайко.
Водночас, за даними ЗМІ, Пристайка планують призначити послом України у Великій Британії.