"Слуги народу" погодили кандидатуру Стефанішиної на посаду віцепрем'єра з євроінтеграції - депутат

Фракція "Слуга народу" погодила гендиректора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Качура в Telegram.

"Новим віцепрем'єром з європейської інтеграції стане Ольга Стефанішина (не з "Голосу")", - написав Качура.

Він також дав посилання на біографію Стефанішиної на Урядовому порталі.

Так, Ольга Стефанішина народилася у 1985 році. У 2008 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала кваліфікацію юриста-міжнародника‚ перекладача з англійської мови.

У 2016 році закінчила Одеський національний економічний університет, спеціаліст з фінансів і кредиту.

З березня по грудень 2017 року працювала директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

У грудні 2017 року призначена на посаду генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Має 5-й ранг державного службовця.

Нагороджена почесною грамотою Кабінету міністрів України.

Як відомо, нині в уряді посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України посідає Вадим Пристайко.

Водночас, за даними ЗМІ, Пристайка планують призначити послом України у Великій Британії.