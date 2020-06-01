"Слуга народу" схвалила кандидатуру на посаду судді КСУ

Фракція партії "Слуга народу" схвалила кандидатуру Віктора Кичуна на посаду судді Конституційного суду замість Миколи Мельника, який пішов у відставку 24 грудня 2019 року.

Про це повідомив народний депутат Олександр Качура в Telegram.

"Кичун Віктор Іванович схвалений фракцією "СН" на посаду судді Конституційного суду замість Мельника, який подав у відставку", - зазначив Качура.

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року суддю Конституційного суду України Миколу Мельника було звільнено з посади згідно з його заявою про відставку.