Арахамія: Не варто чекати висловлення недовіри уряду

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі не варто чекати висловлення недовіри уряду, а будуть проведені лише поодинокі кадрові ротації.

Про це він сказав у коментарі журналістам 3 червня після засідання Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що не варто чекати ніякої недовіри уряду. Поодинокі кадрові питання і ротації можна точно чекати, я думаю. Саме на цьому тижні, я сподіваюся, що в нас буде три нових міністри. Це міністр захисту довкілля, це міністр освіти, міністр культури і віцепрем'єр з питань європейської інтеграції. Я думаю, що десь чотири, можливо, три буде людини, які будуть проголосовані", - сказав Арахамія.

Він припустив, що голосування за призначення міністрів відбудеться завтра, у четвер, 4 червня.

Арахамія також зауважив, що багато депутатів мають запитання до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тому його запросили на годину запитань до уряду на п'ятницю, 5 травня.

Як повідомлялося, 3 червня до ВР надійшли проєкти постанов щодо звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Крім того, у ВР зареєстровано проєкти постанов про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики, а Романа Абрамовського - міністром захисту довкілля та природних ресурсів.

Раніше фракція "Слуги народу" схвалила ці кандидатури на своєму засіданні.

Водночас фракція партії "Голос" почала збір підписів за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.

А фракція партії "Європейська солідарність" вимагає у Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова надати підписні листи для збору підписів за висловлення недовіри уряду.