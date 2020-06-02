"Євросолідарність" хоче збирати підписи за відставку уряду

Укрінформ
Фракція "Європейська солідарність" вимагає у Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова надати підписні листи для збору підписів за відставку уряду.

Про це повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Отже, "Європейська солідарність" виступила з ініціативою відставки всього уряду Зеленського. Всіх міністрів, які несуть колективну відповідальність за провали в усіх сферах. Ми, згідно з регламентом, направили відповідного листа на голову ВР, п. Разумкова, з вимогою негайно надати нам підписні листи для збору підписів", - зазначила Геращенко.

Вона додала, що фракція листи поки не отримала.

Геращенко також закликала колег з інших фракцій доєднатися до вимог "Європейської солідарності".

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Як повідомляв Укрінформ, 29 травня перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, член фракції "Голос" Андрій Осадчук повідомив, що фракція планує збирати підписи за відставку очільника МВС Арсена Авакова, а також вимагатиме відставки голови Нацполіції.

Раніше фракція "Голос" почала збирати підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

1 червня під час засідання Погоджувальної ради Голова ВР Дмитро Разумков зауважив, що українське законодавство не передбачає збір підписів щодо відставки міністрів.

2 червня народний депутат із фракції партії "Голос" Інна Совсун звернулася до представників фракції "Слуги народу" із закликом підписати проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ Авакова.

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