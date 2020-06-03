Подання на звільнення Пристайка і призначення Стефанішиної – вже у Раді

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов щодо звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на сайті Ради опублікований проєкт постанови №3583 про звільнення віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Пристайка та №3584 про призначення Стефанішиної. Ініціаторами постанов є Кабмін.

Проєкти постанов одержано Верховною Радою 3 червня та передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, фракція "Слуга народу" на засіданні погодила ряд кандидатур на посади в уряді. Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук поінформувала, що "Слузі народу" стало відомо про плани щодо призначення Пристайка послом України у Великій Британії. Фракція "Слуга народу" погодила генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції