РФ перекидає на бойовиків роль учасника конфлікту, щоб позбутися санкцій – Цимбалюк

Намагання Росії заперечувати свою участь у розпочатому нею конфлікті на Донбасі та спроби виставити себе "миротворцем і посередником" пов’язані з наміром Кремля добитися скасування західних санкцій.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 21 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Російська сторона не полишила надії замінити себе як учасника конфлікту, що був розпочатий нею шість років тому, своїми маріонетками з Донецька та Луганська, які б виконували вказівки Кремля, дозволяючи самій Росії зайняти місце так званого "миротворця та посередника". Це допомогло б Кремлю позбутися санкцій, які продовжують служити яскравим нагадуванням про недопустимість грубих порушень міжнародного права та основних принципів ОБСЄ щодо територіальної цілісності та суверенітету держав", - заявив він.

За словами посла, саме в цьому руслі слід розглядати наміри російської сторони "протягнути" окремих осіб з окупованих районів Донбасу до переговорів у Мінську і взагалі змінити склад Тристоронньої контактної групи. Український дипломат наголосив, що Мінський протокол чітко визначає склад ТКГ і це – представники України, РФ та ОБСЄ, де Росія та України – сторони конфлікту, а ОБСЄ – посередник.

На цьому тлі Росія продовжує ігнорувати заклики міжнародної спільноти до виконання нею зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, передусім, щодо припинення вогню.

Цимбалюк зазначив, що хоча минулого тижня СММ ОБСЄ і зафіксувала приблизно на 50% менше порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях, кількість обстрілів із забороненого Мінськими домовленостям озброєння зросла з 70 до 121.

"Безпекова ситуація на Донбасі залишається нестабільною та непередбачуваною. Військова присутність Росії на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей продовжує становити велику загрозу для безпеки України", - наголосив очільник української місії при ОБСЄ.

Він привернув увагу присутніх до того, що протягом минулого тижня , навіть в умовах обмежень свободи пересування з боку російської сторони, СММ ОБСЄ виявила 63 одиниці озброєння, які були розташовані з порушенням ліній відведення та 110 одиниць озброєння поза визначеними місцями зберігання. "Майже все це озброєння, 95 відсотків, були зафіксовані в окупованих Росією районах. СММ також продовжує повідомляти про сучасні російські системи ведення електронної війни та протипіхотні міни на Донбасі", - заявив Цимбалюк.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер продемонструвала також копії російських паспортів так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна та представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яких Росія запросила до участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).