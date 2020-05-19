ОБСЄ є чи не найкращим місцем для привернення уваги до агресії РФ – Цимбалюк

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Ні ми, ні наші партнери не дозволимо маргіналізації чи втрати значення цієї Організації. Вона залишається важливим політичним майданчиком для обговорення безпекових питань в усіх вимірах. Для нас безпосередньо – чи не найкращим місцем привернення уваги міжнародних партнерів до злочинів російської агресії та окупації. Завдяки цьому формуються позиції держав. Це – і допомога Україні, і санкції проти РФ. Недооцінювати цього не можна", - заявив Цимбалюк, коментуючи роль ОБСЄ.

Український дипломат звернув увагу на те, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі, "суворо кажучи, не є міжнародною організацією, оскільки у неї немає свого статуту, затвердженого і зареєстрованого в ООН". "Питання юридичної правосуб’єктності ОБСЄ порушувалося у різні часи різними делегаціями, але консенсусу з цього приводу не було", - зазначив він.

За словами Євгенія Цимбалюка, ОБСЄ "юридично була і залишається політичним форумом". "І тому вимагати від неї, щоб вона прийняла рішення, визначила акторів, які будуть його імплементувати – не можна. Це – не Рада Безпеки ООН, рішення якої підлягають безумовному виконанню. Навіть рішення Генеральної Асамблеї ООН є для держав-членів рекомендаційними, будучи обов’язковими лише для своїх органів ООН", - вказав він.

При цьому, додав український посол, якщо в ГА ООН "можна зібрати групу країн, які нас підтримують, піти на голосування та прийняти рішення у необхідному для нас руслі, то в ОБСЄ, на жаль, такої можливості немає": "Рішення має бути консенсусним, тобто, його мають схвалити усі країни, а ми розуміємо, що буде принаймні одна країна – РФ – яка блокуватиме усі українські ініціативи".

Саме тому ті рішення, які ухвалюються в ОБСЄ, нерідко бувають "більш загальними, рамковими, послабленими з точки зору сфери імплементації". "Але навіть і в такому, "узагальненому" стані вони нерідко є важливими і цінними для нас. Наприклад, це стосується і рішення щодо розміщення СММ ОБСЄ в Україні, а також рішення щодо Місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк". Чи повністю ми задоволені затвердженими мандатами цих місій? Звісно, ні. Але добре, що ці рішенні ухвалені. У нас не було б взагалі жодної постійної міжнародної присутності в районі конфлікту, якби не СММ", - заявив очільник Місії України при ОБСЄ.

Окремо він також прокоментував формулювання "криза в та навколо України", яке вживається, зокрема, секретаріатом ОБСЄ для позначення російсько-українського конфлікту.

За його словами, тут "слід добре розуміти, що являє собою ОБСЄ і наскільки консервативною є ця організація - узгодивши один раз формулювання, його складно змінити у подальшому".

Відповідно до українського дипломата, формулювання "криза в та навколо України" колись навіть було ще "неабияким кроком вперед". "У той час Росія казала: "Ні! Яка "криза навколо України"? Ну ви що, це – внутрішня криза в Україні". І це була її категорична позиція. Шляхом тривалих переговорів українській делегації вдалося показати, що це – криза, яка хоча і відбувається на території України, але була спровокована ззовні і тому "навколо" тут присутнє. Тому на той час "криза в та навколо України" було прогресивним формулюванням по відношенню до "внутрішньої кризи в Україні", - заявив Цимбалюк.

Він вказав на те, що зараз, коли українська сторона вже довела, що на Донбасі присутні російські формування та озброєння, що джерелом кризи є саме РФ, "треба говорити вже про російсько-український конфлікт". "І ми про це говоримо. Про це говорять наші партнери. Але було б дивно очікувати, якби секретаріат ОБСЄ відразу зробив такі самі кроки і став говорити про міжнародний збройний конфлікт, ініційований РФ", - заявив він.