Цимбалюк: Посол Росії в ОБСЄ дозволяє собі образи на адресу дипломатів

Постпред Росії при ОБСЄ дозволяє собі образливі висловлювання на адресу присутніх на засіданнях представників країн-учасниць, зокрема, заявивши нещодавно, що, мовляв, присутні дипломати нічого не розуміють, а коронавірус вплинув на їх мізки.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Російська делегація, звичайно, починає нервувати і інколи вдається навіть до прямих образ учасників засідання. Нещодавно від посла РФ можна було почути щось на кшталт: "Ми бачимо, що ніхто нічого не розуміє. Таке враження, що доба коронавірусу відобразилася не лише на загальному здоров’ї, а й безпосередньо на мізках дипломатів, які беруть участь у дискусіях з нами", - зазначив Цимбалюк.

Він підкреслив, що такі заяви, звичайно, "є неприйнятними".

"Але іноземні дипломати вже не вперше бачать подібне. Згадаймо, як на засіданні РБ ООН заступник керівника місії РФ дозволяв собі звертатися до посла Великої Британії на "ти" та кричав йому "на меня смотри, не отворачивайся!"… На останньому засіданні Постійної ради ОБСЄ російський постпред взагалі нецензурно "пройшовся по матінці", як кажуть. Хоч і на адресу своїх помічників, можливо, не усвідомлюючи, що мікрофон вже працює, але все одно це виглядало неприйнятно", - додав очільник місії України при ОБСЄ.

Він зауважив, що українська делегація не реагує на таку "російську дипломатію".

"До такої "дипломатії" ми звикли і на це не ведемося. Ми добре розуміємо, що все це – намагання через образи спровокувати на якісь неконтрольовані емоції. Усі все добре бачать", - додав він.

Інтерв’ю постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні незабаром буде опубліковано на сайті Укрінформу.