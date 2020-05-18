Україна на безпековому форумі ОБСЄ розповість про "ПВК "Вагнера"
Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.
"Безпека в регіоні Чорного і Азовського морів, гібридні загрози та сучасні методи ведення війни, діяльності приватних військових компаній (і тут мова йтиме у т.ч. про так звану "ПВК "Вагнера") – ці та інші питання стоять на порядку денному нашого головування у Форумі, поруч із вже традиційним висвітленням основних аспектів російської агресії на Донбасі", - сказав він.
За словами посла, головування України у Форумі покращує її можливості з формування порядку денного цього директивного органу ОБСЄ.
"Ми можемо пропонувати більше тих тем, які є важливими саме для України", - зазначив він.
Як відомо, про так звану "ПВК "Вагнера" українці дізналися відразу після початку російської гібридної агресії проти України у 2014 році. Найманці цієї нібито "приватної військової компанії" забезпечували прикриття регулярних підрозділів російської армії в боях на Донбасі, зокрема, у районі Дебальцевого та Луганського аеропорту, а також виконували ліквідацію ватажків бойовиків, діяльність яких не задовольняла російське керівництво.
Пізніше бойовики "ПВК "Вагнера" були помічені і в Сирії, Судані, ЦАР, Лівії.
У СБУ заявляли, що так звана "приватна військова компанія "Вагнера" насправді є позаштатним спецпідрозділом російської військової розвідки.
Також висловлювалася точка зору, що ця структура є підрозділом Сил спеціальних операцій РФ, і лише маскується під приватну компанію, натомість виконуючи завдання як Генштабу МО РФ, так і ФСБ РФ.
За даними InfromNapalm, Кремль використовує "ПВК "Вагнера" як елемент гібридної війни Росії в інших країнах. Під вивіскою приватної компанії зібрано інтернаціональних найманців, але основою цієї структури є російські військовослужбовці у відставці, які виконують накази російського командування. Вони проходять підготовку на базі 10-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ Росії. Важке озброєння і техніку вони отримують безпосередньо з баз зберігання МО Росії. Від кадрових військовослужбовців ЗС РФ їх відділяє тільки формулювання в контракті і розмір грошового забезпечення, а також те, що офіційній Москві від них легше відмовитися.
Бійці компанії та їх командири отримують відомчі нагороди, підписані особисто президентом Росії Володимиром Путіним. Формальним керівником є колишній російський військовий Дмитро Уткін на прізвисько "Вагнер", якого раніше також фіксували на прийомі у Кремлі разом з Путіним.
Також вважається, що з "ЧВК "Вагнера" пов'язаний російський бізнесмен, так званий "повар Путіна" Євген Пригожин.
У Держдепартаменті США нещодавно заявили, що "групу Вагнера" помилково називають російською приватною військовою компанією, але насправді це – "інструмент російського уряду, яким Кремль користується в якості недорогого і низькоризикового інструменту для просування своїх цілей".
Детальніше читайте незабаром в інтерв’ю на сайті Укрінформу.