Україна на безпековому форумі ОБСЄ розповість про "ПВК "Вагнера"

Під час головування України на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ окрему увагу буде приділено діяльності приватних військових компаній, зокрема, так званій "ПВК "Вагнера", яка виконує за кордоном завдання російських спецслужб.

Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Безпека в регіоні Чорного і Азовського морів, гібридні загрози та сучасні методи ведення війни, діяльності приватних військових компаній (і тут мова йтиме у т.ч. про так звану "ПВК "Вагнера") – ці та інші питання стоять на порядку денному нашого головування у Форумі, поруч із вже традиційним висвітленням основних аспектів російської агресії на Донбасі", - сказав він.

За словами посла, головування України у Форумі покращує її можливості з формування порядку денного цього директивного органу ОБСЄ.

"Ми можемо пропонувати більше тих тем, які є важливими саме для України", - зазначив він.

Як відомо, про так звану "ПВК "Вагнера" українці дізналися відразу після початку російської гібридної агресії проти України у 2014 році. Найманці цієї нібито "приватної військової компанії" забезпечували прикриття регулярних підрозділів російської армії в боях на Донбасі, зокрема, у районі Дебальцевого та Луганського аеропорту, а також виконували ліквідацію ватажків бойовиків, діяльність яких не задовольняла російське керівництво.

Пізніше бойовики "ПВК "Вагнера" були помічені і в Сирії, Судані, ЦАР, Лівії.

У СБУ заявляли, що так звана "приватна військова компанія "Вагнера" насправді є позаштатним спецпідрозділом російської військової розвідки.

Також висловлювалася точка зору, що ця структура є підрозділом Сил спеціальних операцій РФ, і лише маскується під приватну компанію, натомість виконуючи завдання як Генштабу МО РФ, так і ФСБ РФ.

За даними InfromNapalm, Кремль використовує "ПВК "Вагнера" як елемент гібридної війни Росії в інших країнах. Під вивіскою приватної компанії зібрано інтернаціональних найманців, але основою цієї структури є російські військовослужбовці у відставці, які виконують накази російського командування. Вони проходять підготовку на базі 10-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ Росії. Важке озброєння і техніку вони отримують безпосередньо з баз зберігання МО Росії. Від кадрових військовослужбовців ЗС РФ їх відділяє тільки формулювання в контракті і розмір грошового забезпечення, а також те, що офіційній Москві від них легше відмовитися.

Бійці компанії та їх командири отримують відомчі нагороди, підписані особисто президентом Росії Володимиром Путіним. Формальним керівником є колишній російський військовий Дмитро Уткін на прізвисько "Вагнер", якого раніше також фіксували на прийомі у Кремлі разом з Путіним.

Також вважається, що з "ЧВК "Вагнера" пов'язаний російський бізнесмен, так званий "повар Путіна" Євген Пригожин.

У Держдепартаменті США нещодавно заявили, що "групу Вагнера" помилково називають російською приватною військовою компанією, але насправді це – "інструмент російського уряду, яким Кремль користується в якості недорогого і низькоризикового інструменту для просування своїх цілей".

Детальніше читайте незабаром в інтерв’ю на сайті Укрінформу.