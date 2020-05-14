Як виконувати Мінські угоди мають визначати Україна та Росія з ОБСЄ – Цимбалюк

Як виконувати Мінські домовленості мають визначати Україна та Росія як сторони конфлікту та підписанти цих угод за посередництва ОБСЄ.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Модальності виконання Мінських домовленостей повинні визначатися між Україною та Росією як сторонами конфлікту та підписантами цих угод за посередництва ОБСЄ", - заявив він.

Представник України подякував делегаціям Німеччини та Франції за їх спільну заяву як учасників Нормандського формату, що була виголошена на минулому засіданні Постійної ради та містила такий самий месидж.

На цьому тлі Цимбалюк процитував присутнім іноземним дипломатам заяву керівника Офісу Президента Андрія Єрмака від 6 травня про "неприпустимість жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень".

"Нам потрібно припинити самопроголошену монополію російської окупаційної адміністрації виступати від імені місцевих жителів окупованих районів Донбасу", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Він вказав на те, що мають бути почуті й голоси понад 1 мільйона внутрішньо-переміщених осіб, які були змушені покинути свої домівки з 2014 року, а також мирних жителів окупованих районів, які не мали відношення до російських збройних формувань і не мають російських паспортів.

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"Ми залишаємось відданими пошуку будь-яких можливостей для виходу з тупика, спричиненого стійким небажанням Росії визнавати свою роль у збройному конфлікті", - заявив український дипломат.

Він вказав на те, що Україна неодноразово демонструвала свій конструктивний підхід, але "Російська Федерація так не робить, про що регулярно заявляли вже багато делегацій".