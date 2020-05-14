Україна в ОБСЄ закликала Росію пустити міжнародні організації у Крим та на Донбас

Україна занепокоєна приховуванням Росією ситуації щодо поширення коронавірусу на окупованих територіях в Криму та на Донбасі і закликає Москву допустити туди міжнародні організації та гуманітарні місії для надання допомоги населенню.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 травня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо бути занепокоєні ситуацією на окупованих частинах Донбасу та в Криму, пов’язаною з поширенням коронавірусу", - наголосив очільник місії України при ОБСЄ, звертаючись до національних делегацій країн-учасниць.

Він нагадав, що на минулому засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва українська делегація вже заявляла про те, що Росія приховує дані про розповсюдження коронавірусу на тимчасово окупованих територіях, нехтуючи життям та здоров’ям місцевого населення і незаконно утримуваних громадян України.

"Російська окупаційна влада обмежує доступ міжнародних організацій та гуманітарних місій, зокрема СММ та МКЧХ, до цих територій. Таким чином, вона позбавляє населення критичної допомоги та не дозволяє українському уряду та міжнародній спільноті перевірити інформацію, надану правозахисними організаціями щодо недостатнього загального медичного забезпечення та низького рівня охоплення населення діагностикою коронавірусу на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу", - заявив Цимбалюк.

Він підкреслив, що Україна закликає російську сторону "зняти всі обмеження на доступ міжнародних органів до цих територій".

Як відомо, міжнародні організації та інші незалежні джерела не мають змоги перевірити ситуацію з поширенням коронавірусного захворювання на окупованих територіях в Криму та на Донбасі, оскільки російська окупаційна влада заборонила їм туди доступ, не пускаючи через лінію зіткнення на Донбасі зараз навіть СММ ОБСЄ.

При цьому, в самій Росії кількість випадків захворювання на COVID-19 перевищила 250 тисяч – найбільше у світі після США та Іспанії.

Раніше командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявляв, що під час ротації російсько-окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

При цьому, окупаційна адміністрація прогнозовано намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації, а переважна більшість випадків захворювань, які мають схожі з коронавірусом симптоми, кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція.

За його словами, безпосередньо в сфері охорони здоров’я ситуація на ОРДЛО характеризується тим, що в лікарнях інфекційні відділення переповнені хворими на ГРВІ та пневмонію, фактично відсутні запаси медичних масок, рукавиць та противірусних препаратів, не вистачає профільних медичних працівників і необхідного обладнання.