Міжнародна спільнота має відреагувати на атаки російських найманців на Донбасі – МЗС

Підступні атаки російських найманців на Донбасі, які призводять до вбивств та поранень українських військових, мають отримати міжнародну відповідь.

Про це написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

«9 обстрілів російських найманців учора призвели до загибелі одного українського солдата та поранень двох інших на Донбасі. Сьогодні російські війська продовжили свої підступні атаки на українські позиції 5 обстрілами. Для припинення російської агресії і вбивств необхідна міжнародна відповідь», - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.