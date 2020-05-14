В ОБСЄ засудили продовження постачання Росією озброєнь на Донбас – МЗС

Партнери України в ОБСЄ засудили постачання Росією озброєнь та військової техніки підтримуваним нею збройним формуванням, які продовжують тимчасову окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами чергового онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ в межах головування України з проблематики легких озброєнь, що відбулося 13 травня.

Зазначається, що у центрі уваги перебувала проблема мінної загрози в зоні розв’язаного РФ конфлікту на Сході України та зусилля міжнародних урядових та неурядових організацій з її подолання.

«Партнери України, з посиланням на звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, засудили триваючі постачання Росією озброєнь та військової техніки підтримуваним нею збройним формуванням, які продовжують тимчасову окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави. Було висловлене переконання, що ситуація не може покращитись, допоки Росія не припинить цілеспрямовані дестабілізуючі дії та не почне на практиці виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

Форум розглянув результати зусиль ОБСЄ на напрямі легких озброєнь, стрілецької зброї та запасів звичайних боєприпасів, а також зусилля з оновлення відповідної нормативної бази Організації. Делегації держав-учасниць ОБСЄ підкреслили важливість досягнення прогресу на цьому напрямі, що дасть змогу посилити національні заходи із боротьби із незаконним обігом цих озброєнь.

Учасники онлайн-засідання також поділилися досвідом виконання проєктів ОБСЄ у сфері легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних боєприпасів та протимінної діяльності у державах-учасницях ОБСЄ.