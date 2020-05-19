Делегація РФ на засіданнях в ОБСЄ перебуває в ізоляції – постпред України

Делегація Російської Федерації на щотижневих засіданнях Постійної ради ОБСЄ, на яких розглядається питання російської агресії проти України та окупації Криму, перебуває в ізоляції, жодна з країн-учасниць її не підтримує.

Про це заявив в інтерв’ю кореспондентові Укрінформу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Російська делегація, справді, перебуває у повній ізоляції на цих засіданнях, а жодна з делегацій не підтримує запропонований нею пункт порядку денного та не виступає по ньому. Хіба що ми змушені брати слово у відповідь для чергового спростування якихось вже абсолютно неправдивих тверджень та наведення аргументів для розвінчування маніпуляції", - заявив Цимбалюк.

Одним з пунктів порядку денного щотижневих засідань Постійної ради ОБСЄ є "Триваюча агресія Росії проти України та нелегальна окупація Криму". Саме за цим пунктом виступають українська місія та інші делегації країн-учасниць. Окрім Росії, представник якої робить заяву за окремим, вигаданим росіянами пунктом, але на цю ж тему, заперечуючи при цьому причетність Росії до конфлікту на Донбасі та не бажаючи говорити про окупацію Криму.

"Росіяни декларативно заявляли про прагнення зробити спільний пункт порядок денного, сподіваючись, що ми погодимося з нього викинути слова "російська агресія" та "окупація", але, звичайно, українська делегація не таке ніколи не погодиться", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

За його словами, під час засідань делегація України та місії країн-партнерів говорять саме про міжнародний збройний конфлікт, ініційований РФ.

"Хотів би вказати й на той факт, що головою Форуму безпекового співробітництва зараз є міністр закордонних справ України. І під час відкриття Українського головування у своєму виступі він чітко заявив про російську агресію. Важливо, що це була не просто констатація факту, а й що це прозвучало від імені голови одного з директивних органів ОБСЄ", - заявив Цимбалюк.

Він додав, що національні делегації все частіше підтримують українську позицію у своїх виступах. "Навіть Швейцарія на одному зі засідань Постійної ради якось заявила, що на Сході України – ніякий не заморожений конфлікт, а справжня гаряча війна. Це тоді ще викликало бурхливу реакцію у російського посла, який заявив, що не очікував такого від нейтральної Швейцарії", - наголосив постпред.

Крім того, за його словами, білоруська та казахстанська делегації нещодавно заявили, що у цілому засуджують обмеження, з якими стикається СММ під час COVID-19, хоча й не називали при цьому якусь конкретну сторону. "Але російський посол, усвідомлюючи статистику СММ, яка говорить про тотальні заборони і обмеження для спостерігачів ОБСЄ саме на окупованій території, був змушений знову висловлювати здивування і заявляти, що, мовляв, від кого-кого, а від наших партнерів такого я не чекав", - зазначив Цимбалюк.

Він додав, що про російську причетність до конфлікту на Донбасі зараз дедалі більше заявляють делегації країн-учасниць на засіданнях Постійної ради ОБСЄ.

"Національні делегації, передусім США, Великої Британії, Канади, а також і місія ЄС від імені своїх держав-членів, до яких приєднуються інші, зараз все більше використовують формулювання, які чітко вказують на російський слід. Це ще не переросло у правило в ОБСЄ, але ми над цим працюємо. Я боюся не згадати когось, щоб не образити якусь делегацію, бо ми вдячні у Постійній раді за слова підтримки і з боку Туреччини, і Норвегії, і Грузії, і Швейцарії, і Боснії і Герцеговини, безумовно, й нинішнього Албанського головування, інших", - сказав Цимбалюк.

Повний текст інтерв’ю з постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні незабаром буде опубліковане на сайті Укрінформу.