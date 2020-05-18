Місія ОБСЄ виявила на Донбасі новий російський комплекс радіоперешкод - Цимбалюк

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нещодавно вперше зафіксувала на окупованому Донбасі сучасну російську установку радіоелектронної боротьби РП-377УВМ2 (RP-377UVM2).

Про це заявив в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Російська військова присутність триває, СММ у своїх звітах постійно наводить випадки розташування російської техніки на окупованій території, наприклад, в останньому тижневому звіті спостерігачі ОБСЄ побачили змонтовану на вантажівці установку радіоелектронної боротьби RP-377UVM2, ця сучасна російська система була зареєстрована на Донбасі вперше", - зазначив Цимбалюк.

За словами очільника української місії при ОБСЄ, загалом делегація РФ під час обговорення російсько-українського конфлікту на засіданнях директивних органів Організації "традиційно виступає у руслі наративу "нас там нєт", розповідаючи нісенітниці про те, як українські військові воюють зі своїм народом та обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури тощо".

"Час від часу, коли російський посол починає чергові намагання висувати якісь звинувачення на адресу ЗСУ чи маніпулювати даними, я або хтось з країн-партнерів йому просто нагадує: "А давайте згадаємо, з чого все це почалося, сам конфлікт – чи не з вашої агресії все почалося? Якби не було російської агресії, то не було б конфлікту, не стріляли б, і цієї розмови не було б узагалі!", - зазначив Цимбалюк.

Інтерв’ю Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні читайте незабаром на сайті Укрінформу.

Раніше командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко в інтерв’ю Укрінформу заявляв, що українські військові на Донбасі захопили та задокументували багато зразків зброї, яка перебуває на озброєнні виключно ЗС РФ, це вкотре доводить безпосередню участь Росії у збройному конфлікті на території України. Також засоби розвідки на окупованих територіях виявили російські: комплекс радіоелектронної розвідки “Торн-МДМ” і комплекси радіоелектронної боротьби РБ-341В “Леер-3”, РЕБ 1Л269 “Красуха-2”, РБ-109A “Биліна”, “Репеллент-1”, радіолокаційні станції “Каста-2Е2” тощо.

Також чимало новітніх російських комплексів радіоелектронної боротьби було виявлено на Донбасі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, що свідчить про продовження зусиль Росії з "глушіння" безпілотників СММ та перешкоджання її роботи на окупованих територіях.

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Один з нещодавніх випадків: 16 лютого безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував 3 комплекси радіоелектронної боротьби (Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синиця" та РБ-636 "Свєт-КУ") та функціонуючу радіолокаційну станцію (1РЛ134 "Дунай") біля населеного пункту Вербова Балка на окупованій Донеччині.