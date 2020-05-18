Питання України лишається на порядку денному ПА ОБСЄ попри кризу – Потураєв

Питання врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі залишається на порядку денному Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), незважаючи на зосередженість країн-учасниць на подоланні глобальної епідеміологічної й економічної кризи.

Про це заявив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, народний депутат із фракції «Слуга народу» Микита Потураєв під час онлайн-дискусію «Що чекає на Донбас: тенденції громадської думки на тлі свіжих новин із Мінської ТКГ, бойових дій та пандемії», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На кожній сесії Парламентській асамблеї ми порушуємо постійно українське питання, наводимо нові приклади, наскільки це можливо, про бойові втрати на фронті, про жахливі речі, які дізнаємося від людей, які перебували в полоні. Звичайно, європейські країни, які є членами ОБСЄ, зараз зосереджені на вирішенні глобальної кризи епідемічної, і це зрозуміло, але це не означає, що українське питання зникло з порядку денного», – зазначив Потураєв.

Вондочас він не вважає, що Україна знаходиться в глухому куті стосовно мінського переговорного процесу, адже «сьогодні Україна грає в цю гру дипломатично таким чином, що м’яч постійно знаходиться на половині поля», а російська сторона повинна постійно реагувати на українські ініціативи.