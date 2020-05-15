Україна поінформує на засіданні ОБСЄ про снайперів ФСБ на Донбасі

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

"Нещодавно Україні вдалося отримати черговий та беззаперечний доказ безпосередньої участі Росії у війні на Донбасі – відео роботи снайперського підрозділу ФСБ РФ під час вогневого ураження українських воїнів на Донбасі у лютому 2020 року. Детальну інформацію з цього приводу ми надамо делегаціям країн-учасниць під час наступного пленарного засідання Форуму безпекового співробітництва", - заявив він.

Дипломат зазначив, що раніше делегація України вже звертала увагу іноземних партнерів на активне розгортання Росією снайперських груп на Донбасі, зокрема, за рахунок бойовиків, які пройшли курси підготовки снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Об’єднаними силами вдалося отримати відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів.

За даними штабу ООС, зокрема, ця група снайперів ФСБ 27 лютого цього року вбила українського воїна – молодшого сержанта Володимира Федченко.

Планується, що буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців РФ, причетних до вбивств українських військовослужбовців.