Штаб ООС представив докази участі снайперів ФСБ у війні на Донбасі

Об'єднані сили встановили чергові докази безпосередньої участі військовослужбовців збройних сил РФ у війні на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Facebook.

«Об’єднаними силами оперативним шляхом отримано відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Російської Федерації, відзняте безпосередньо самими російськими спецпризначенцями, під час вогневого ураження українських воїнів», - йдеться в повідомленні.

Саме ця група 27 лютого цього року вбила українського військовослужбовця - молодшого сержанта Володимира Федченко, поінформували в штабі і наголосили, що в подальшому буде розкрито імена, прізвища та посади військовослужбовців Російської Федерації, які беруть участь у вбивстві українських воїнів.

У штабі додали, що передали це відео до Служби безпеки України як доказові матеріали російської агресії.

Як повідомлялося, на Донбасі від початку доби 7 травня внаслідок обстрілів з боку російських окупантів зазнали поранень 6 українських військових.