Україна має план «Б» на випадок провалу мирних перемовин на Донбасі – Єрмак

Українська влада робитиме все від неї залежне для мирного врегулювання конфлікту на Донбасу до кінця року, але також має пропрацьований план «Б» на випадок провалу мирних переговорів.

Про це заявив журналістам у четвер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливість проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на окупованих територіях визначатиметься з огляду на те, чи створено для цього всі умови на початок виборчого процесу», - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що українська влада має намір до кінця року зробити все, що від неї залежить, для врегулювання конфлікту на Донбасі, і доказом цього є інтенсифікація переговорного процесу в Мінську.

Єрмак також акцентував, що виборів «під дулами автоматів не буде». Керівник ОП підкреслив, що для початку потрібен контроль над кордоном, можливо, спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки вже потім вибори.

«Але ми маємо і пророблений план «Б», про який говорив Президент: що ми робимо, якщо буде так, що ми робимо, якщо буде ось так. Але ми будемо про нього детальніше говорити, коли зрозуміємо, що план "А" не працює », – сказав Єрмак.

Він не повідомив жодних деталей плану «Б», лише зазначив, що «це не стіна».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).