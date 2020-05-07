Україна має план «Б» на випадок провалу мирних перемовин на Донбасі – Єрмак
Про це заявив журналістам у четвер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Можливість проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів на окупованих територіях визначатиметься з огляду на те, чи створено для цього всі умови на початок виборчого процесу», - сказав Єрмак.
Він підкреслив, що українська влада має намір до кінця року зробити все, що від неї залежить, для врегулювання конфлікту на Донбасі, і доказом цього є інтенсифікація переговорного процесу в Мінську.
Єрмак також акцентував, що виборів «під дулами автоматів не буде». Керівник ОП підкреслив, що для початку потрібен контроль над кордоном, можливо, спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки вже потім вибори.
«Але ми маємо і пророблений план «Б», про який говорив Президент: що ми робимо, якщо буде так, що ми робимо, якщо буде ось так. Але ми будемо про нього детальніше говорити, коли зрозуміємо, що план "А" не працює », – сказав Єрмак.
Він не повідомив жодних деталей плану «Б», лише зазначив, що «це не стіна».
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.
Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.
До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).
Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).