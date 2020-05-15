Україні не слід піддавати сумніву Мінські домовленості – Гармс

Україні не слід фундаментально ставити під сумнів Мінські домовленості, а краще зосередитися на забезпеченні припинення вогню на Донбасі.

Про це заявила німецька політична і громадська діячка, член Європейського парламенту у 2004-19 роках Ребекка Гармс у ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Хто воює проти світової демократії?", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Керівники країн ЄС повинні бути єдиними у рішенні щодо продовження санкцій… Лунали серйозні заклики (до Росії – ред.) до забезпечення припинення вогню через коронавірус, але нічого не відбулося – навіть навпаки, відбулась ескалація бойових дій на Донбасі. А якщо подивитися на Крим, то там порушення прав людини тільки зростають. Відтак для європейців немає ніяких підстав послаблювати санкції. Тим більше пані Меркель жорстко відстоює цю позицію. Тому я не очікую зміни цієї політики. Але я також не рекомендую (Україні – ред.) фундаментально ставити під сумнів Мінські домовленості", - сказала Гармс.

Вона зауважила, що колишнє українське керівництво їх підписало, хоча, за її словами, у Німеччині "критично і скептично" ставилися до них з самого початку.

"Але якщо ви хочете, щоб санкції залишалися, то не ставте під сумнів саму основу Мінських домовленостей – зосередьтеся на припиненні вогню, як роблять певні українські політики. Я думаю, це буде найкраще", - закликала колишня євродепутат.

Коментуючи репліку ексзаступника Державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Деніела Фріда, що Мінські домовленості мають важливе значення для консенсусу в Європі щодо санкцій, водночас Україні не слід погоджуватися на російську інтерпретацію цих угод, Гармс зауважила, що, на її думку, «формула Штайнмаєра» якраз демонструє різні інтерпретації Мінських угод.

"Європейцям не слід дозволяти Росії отримати таку угоду, яка давала б їм змогу мати військову присутність на території Донбасу", - резюмувала Гармс.