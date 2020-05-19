Цимбалюк розповів, як Росія затягувала поновлення онлайн-засідань в ОБСЄ

Російська делегація в ОБСЄ, посилаючись на різні процедурні моменти, затягувала можливість проведення директивних органів ОБСЄ в онлайн-режимі, не бажаючи, вочевидь, відновлення обговорення російсько-українського конфлікту.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"У нас є одна делегація, яка, вочевидь, взагалі не бажала відновлення обговорення російсько-українського конфлікту, який вони намагаються називати "внутрішньою кризою в Україні" – маю на увазі делегацію РФ. Думаю, їм хотілося б тримати цю паузу якомога довше, посилаючись на різні процедурні моменти, заперечуючи можливість проведення директивних органів ОБСЄ в онлайн-режимі", - сказав він.

За словами посла, російська делегація, зокрема, посилалася на процедурну вимогу щодо забезпечення перекладу засідань на 6 офіційних мов.

Водночас, після тривалих консультацій було прийнято рішення про проведення телеконференцій з допомогою Zoom. Ця платформа була обрана саме тому, що надає можливість шестиканального аудіо – "тобто, робити переклад шістьма офіційними мовами ОБСЄ".

"З використанням Zoom правила процедури у цьому плані могли бути дотримані, і тому заперечення делегації РФ були б вже ні до чого", - заявив очільник української місії при ОБСЄ.

Він також вказав на те, що питання безпеки віртуальних засідань в ОБСЄ ретельно вивчалося і було підготовлено низку технічних аргументів з цього приводу.

"Використання Zoom в ОБСЄ, особливо на ФБС, не є стандартним та типовим: кожного разу потрібно надіслати запит на засідання, у відповідь надсилається окремий лінк, який не може бути використаний для заходу іншою людиною, також є пароль на кожну окрему конференцію. Стосовно безпеки пристроїв, то тут, власне, не обов’язково використовувати робочий комп’ютер", - заявив Цимбалюк.

Водночас він вказав на те, що окремим делегаціям на рівні столиці з міркувань безпеки було заборонено встановлювати на свої пристрої додаток Zoom. Таким чином, вони приєднуються до телеконференції через браузер. Щоправда, у такому випадку учасник засідання позбавляє себе можливості перекладу – вона є лише при використанні додатку.

"Ми ж в українській делегації інколи жартуємо з приводу стороннього доступу: навіть якщо хтось сторонній і під’єднається до наших засідань, то нам це тільки краще – адже більше людей зможуть дізнатися про російську агресію", - заявив очільник місії України при ОБСЄ.

Окремо Євгеній Цимбалюк також вказав на те, що нова роль головуючого на ФБС йому зараз дається нелегко. З одного боку присутнє велика відповідальність та навантаження, з іншого – "важко працювати в моральному плані, адже маю бути чесним брокером".

"У своєму виступі представник РФ, реагуючи на виступ української делегації, звертається до мене, як до головуючого, і висловлює маніпулятивні речі на адресу України. При цьому, як головуючий на Форумі, я не можу позбавити будь-яку делегацію права висловитися, навіть якщо я особисто не згоден щодо суті її виступу. Я змушений все це слухати, і лише потім передаю слово українській делегації в національній якості для реакції на російський випад. І я не можу не надати слово делегації РФ, хоча й знаючи, що вони зараз почнуть свої маніпуляції, оскільки це буде пляма на всьому Українському головуванні як такому, або ж російська делегація зірве засідання. Тому, з огляду на наведене вище, у цій новій ролі мені працювати нелегко", - пояснив український дипломат.

Читайте інтерв’ю Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні незабаром на сайті Укрінформу.