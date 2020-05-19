В Європарламенті представили "П’ять факторів стійкості" для Східного партнерства

Єврокомісар із питань сусідства і розширення Олівер Варгеї представив членам комітету Європарламенту із закордонних справ бачення Єврокомісією майбутнього Східного партнерства.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Східне партнерство є пріоритетом для Єврокомісії, для ЄС та його членів. Воно також високо цінується шістьма країнами-партнерами. За підсумками консультацій щодо майбутнього Східного партнерства, які відбулися минулого року, 18 березня ми оприлюднили спільну комунікацію, виклали амбітне бачення майбутньої співпраці з нашими партнерами. Я планував представити цю комунікацію відразу після її ухвалення, але саме того дня у Брюсселі оголосили локдаун. Тож хочу зробити це сьогодні», - заявив єврокомісар.

Він зауважив, що Євросоюз має намір допомогти країнам-партнерам більш твердо встати на ноги, прискорити сталий розвиток, від якого люди отримують реальні переваги, та поєднати зусилля у вирішенні спільних викликів, у тому числі шляхом співпраці в багатосторонньому форматі.

«Це відповідає глобальній стратегії ЄС та стратегічному підходу Єврокомісії до стійкості у зовнішніх діях. Тож ми маємо намір посилити стійкість наших партнерів через досягнення п'яти широких політичних цілей», - пояснив Варгеї.

Перший із цих пріоритетів – «Стійке, стале та інтегроване зростання економіки». Саме успішна економіка є фактором, який дозволить країнам-партнерам забезпечити стабільність та добробут для власних громадян. Цей напрямок також має сприяти скороченню розриву між економіками ЄС і країн-партнерів, що є вигідним для обох сторін.

Другий напрямок – «Разом до відповідальних державних інституцій, верховенства права і безпеки». Як підкреслив єврокомісар, верховенство права, розвинуті демократичні інституції та рішуча боротьба з корупцією є не лише фундаментальними рамковими правилами для країн-партнерів, а й передумовою для економічного розвитку та інвестицій.

Третій пріоритет – «Разом до стійкості у довкіллі та кліматі». «Ми будемо нарощувати роботу з нашими партнерами у підтримці їхньої «зеленої трансформації», з огляду на глобальні тенденції та реалії в охороні довкілля й у кліматичних змінах», - зазначив представник Єврокомісії.

Четверта мета – «Разом до цифрової трансформації». Цей напрямок допоможе партнерам скористатися перевагами та можливостями, які пов’язані з новітніми технологіями.

П’ятий напрямок – «Разом до стійкого, справедливого та інклюзивного суспільства». Цей пріоритет передбачає допомогу країнам-партнерам у розвитку компетентних і відповідальних органів державного управління, має на меті підвищити якість їх взаємодії з громадянським суспільством, підтримати діяльність незалежних медіа.

Як відомо, до програми ЄС Східне партнерство, яка минулого року відзначила десять років від заснування, належать шість країн – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова й Україна. При цьому три країни - Україна, Грузія і Молдова, - мають з ЄС розвинуті амбітні Угоди про асоціацію, що включають положення про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі.

Українська сторона неодноразово заявляла, що розглядає Східне партнерство як інструмент для власного розвитку та подальшого зближення з Євросоюзом, і це є корисним для досягнення стратегічної мети європейської інтеграції – набуття повноправного членства в ЄС.