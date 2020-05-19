ЄС ще не визначився із часом і форматом саміту Східного партнерства - єврокомісар

Про це у вівторок, 19 травня, під час слухань в Комітеті Європарламенту із закордонних справ заявив єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Як ви (депутати) знаєте, обговорення щодо часу та формату наступного саміту Східного партнерства продовжується. До цього він планувався на 18 червня. У цьому контексті ми привітали рішення Ради ЄС, які були ухвалені 11 травня, і чекаємо на подальші рекомендації з боку цієї палати (Європарламенту), яка робить цінний внесок у майбутнє Східного партнерства», - наголосив єврокомісар.

Він зауважив, що Східне партнерство ґрунтується на спільній власності, воно є взаємовигідним як для країн-партнерів, так і для ЄС, що знайшло відображення в комунікації щодо майбутнього Східного партнерства, яку Єврокомісія представила 18 березня.

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«Щоб досягти успіху і принести конкретні результати, ми оновимо наше партнерство з організаціями цивільного суспільства, з молоддю, з аналітичними центрами, з міжнародними фінансовими інституціями, співпрацю як з країнами-членами ЄС, так і між країнами-партнерами, щоб краще підтримати амбітний порядок денний реформ. Саміт має бути не лише нагодою для підтвердження наших спільних зобов’язань в рамках Східного партнерства і підтримки з боку ЄС для цього регіону, але також продовжити роботу у конкретних сферах співпраці», - додав Варгеї.

Як вже повідомляв Укрінформ, саміт Східного Партнерства був запланований до проведення цього року у Брюсселі 18 червня. Високий Представник ЄС Жозеп Боррель нещодавно заявив, що, попри кризу COVID-19, вважає за доцільне продовжувати підготовку до саміту, який, з огляду на протиепідемічні обмеження, може відбутися в режимі телеконференції.