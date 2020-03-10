Позачергову Раду можуть зібрати 17-20 березня

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що 17-20 березня може відбутися позачергове засідання Верховної Ради з кадрових питань щодо уряду.

Про це він сказав журналістам 10 березня після засідання "круглого" столу на тему "Реформування законодавства, що регулює місцеві вибори".

"Якщо йдеться про кадрові призначення, зважаючи на необхідність підсилити економічний блок, то, можливо, наступного тижня й буде позачергове пленарне засідання. Але, можливо, туди ввійдуть й інші нагальні питання. Але поки що проведення цього засідання ніхто не ініціював. Його може ініціювати або Президент, або депутати, але ми поки підписи не збираємо, у нас нема такого розуміння, у нас немає інформації щодо кандидатури, немає консенсусу в цьому", - зазначив Корнієнко.

При цьому він припустив, що "ясність" стосовно можливості проведення позачергового засідання Ради може бути внесена 13 березня. "Якщо оголошувати позачергове на середу (18 березня, - ред.), то його в п'ятницю (13 березня, - ред.) треба ініціювати або нам, або Президенту, не пізніше, ніж за три дні, щоб був порядок денний, депутати розуміли, що відбувається. Або тоді ми з понеділка переходимо знов у четвер (депутати можуть 16 березня ініціювати проведення процедури позачергового засідання на 19 березня, - ред.), або навіть у п'ятницю", - уточнив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала відставку Прем’єр-міністра Олексія Гончарука і призначила Дениса Шмигаля главою уряду. Також парламент тоді затвердив склад нового уряду, але чотири посади залишилися вакантними. 10 березня в.о міністра економіки призначений Павло Кухта, в.о міністра культури - Світлана Фоменко, в.о міністра освіти - Юрій Полюхович.