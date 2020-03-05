Для призначення нового генпрокурора можуть скликати ще одну позачергову Раду — депутат

У разі висловлення недовіри генеральному прокуророві Руслану Рябошапці призначення нового генпрокурора відразу не буде.

Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, за процедурою, у випадку, якщо буде висловлена недовіра чинному генпрокурору, то, звісно, одразу нового кадрового рішення не буде. Подання вносить Президент України. Це також має бути обговорено потім на комітеті, відповідний комітет має дати висновок, щоб це потрапило в сесійну залу", - сказала Кравчук.

Вона також припустила, що для призначення нового генерального прокурора у разі відставки Рябошапки буде скликане ще одне позачергове засідання ВР.

"Взагалі, позачергові засідання скликаються в пленарний тиждень, але тоді, коли немає засідань. Відповідно, це може відбутися теоретично на наступному пленарному тижні, якщо буде позитивне голосування за недовіру чинному генпрокурору", - зазначила Кравчук.

За її словами, раніше фракція "Слуги народу" домовилася з Президентом, що матиме додаткове обговорення перед поданням кандидатури нового генпрокурора.

Кравчук додала, що Президент розглядає кілька кандидатур на цю посаду. Вона не стала називати прізвища, але заперечила, що крім Сергія Іонушаса серед них є чинні народні депутати.

Водночас, заступник голови фракції висловила переконання, що реформа органів прокуратури у разі відставки Рябошапки не зупиниться, оскільки цей пункт був у програмах Президента і партії "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада о 18:30 5 березня збереться на позачергове засідання для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Руслану Рябошапці.