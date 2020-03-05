Відставка Рябошапки: спікер припускає, що Рада триватиме півтори-дві години

Позачергове засідання Ради 5 березня, ініційоване народними депутатами задля розгляду проєкту постанови щодо висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, може тривати близько двох години.

Таку думку під час брифінгу у парламенті висловив Голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що Президент самостійно зможе дати оцінку діяльності тих чи інших урядовців або представників правоохоронних і антикорупційних органів. Я думаю, що Офіс Президента надасть свою позицію. Щодо позиції Верховної Ради, я впевнений ви її сьогодні побачите на позачерговому засіданні Верховної Ради України, о 18.30 воно розпочнеться. Я думаю, що воно буде від півтори до двох годин – там досить велика процедура розгляду питання про висловлення недовіри генеральному прокурору. А вже за результатами зал буде визначатися і приймати відповідне рішення», - зазначив Разумков.

Водночас на запитання чи є високою ймовірність того, що наступного пленарного тижня буде скликано позачергове засідання задля призначення нового генпрокурора, спікер відповів: «Я, на жаль, не можу про це сказати. Тому що позачергове пленарне засідання Верховної Ради скликається або за ініціативою Президента України і таке розпорядження видає Голова Верховної Ради, або за заявою 150 народних депутатів, або це може бути погоджено на Погоджувальній Раді Верховної Ради».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".