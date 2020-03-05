Зеленський - про можливу відставку Рябошапки: Якщо немає результату - до побачення

Президент Володимир Зеленський переконаний: якщо посадовці не показують результат у своїй роботі, повинні залишати посади.

Про це він заявив, коментуючи можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки під час зустрічі з малим та середнім бізнесом у межах робочої поїздки до Полтавської області - захід транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Ми з ним (Рябошапкою — ред.) пройшли довгий шлях, і на передвиборчій кампанії. Але моя думка особиста, хай там голосують депутати, як вони хочуть, моя особиста думка дуже проста: немає результату — не маєш займати місце. Я президент ставлю собі те ж саме. Які б ми не були гарні і з гарними побажаннями, і очима, і кроками, і відкритим серцем, якщо немає в тебе результату, - до побачення”, - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що є питання і до НАБУ, керівництво якого перебуває найдовше на посаді порівняно з генпрокурором чи очільником ДБР.

“Я дійсно вважаю, що СБУ, генпрокуратура і НАБУ не працюють на 100%. Я дійсно вважаю, що більше часу було у НАБУ (керівника — ред.), ніж у всіх цих органів”, - зазначив Президент.

При цьому він додав, що до директора ДБР Ірини Венедіктової наразі питань немає, оскільки вона тільки нещодавно заступила на посаду.

“Я дійсно вважаю, що Руслан (Рябошапка — ред.) гарний спеціаліст, що стосується генпрокуратури, але я вважаю, що він не показав результат. Тут немає ніяких пріоритетів — то товариш, то не товариш, я дійсно вважаю, що в СБУ краща ситуація, ніж в генпрокуратурі, це моє враження”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Напередодні у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Проєкт підписали більше 100 народних депутатів, у тому числі - від фракції "Слуга народу".