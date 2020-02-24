Росія показала, що для забезпечення суверенітету потрібна бомба – Умланд

Невиконання Будапештського меморандуму та агресія Росії проти України поставили під сумнів сам Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, підштовхуючи всіх до логіки, що для забезпечення суверенітету та територіальної цілісності країні потрібно володіти ядерною бомбою.

Про це заявив старший науковий співробітник Центру європейської безпеки Інституту міжнародних відносин (Прага) Андреас Умланд під час панельної дискусії, організованої у Дипломатичній академії Відня австрійським фондом "Unlimited Democracy" на тему 25-річниці Будапештського меморандуму, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Головний месидж, який випливає з усієї цієї історії з Будапештським меморандумом: все що вам треба, це – бомба, а не якісь угоди – Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Будапештський меморандум, чи щось інше. Вам потрібна бомба – щоб зберегти свої суверенітет, кордони та територіальну цілісність", - заявив він.

Експерт вказав на те, що порушення Росією Будапештського меморандуму "Про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" не є якимсь винятком – своєю агресією проти України РФ порушила і низку інших двосторонніх українсько-російських угод та багатосторонніх договорів. При цьому, додав Умланд, дехто стверджує, що сам чотиристоронній Будапештський меморандум (між Україною, США, Великою Британією та РФ) від грудня 1994 року "був, певною мірою, зайвий", адже він фактично доповнював домовленості між трьома президентами США, РФ та України від січня 1994 року.

"Важливим фактом є те, що Будапештський меморандум – це не просто чотиристороння угода між цими 4 країнами, які підписали Меморандум. Але він також прив’язаний до приєднання України до ДНЯЗ – можливо, одного з найважливіших договорів в історії людства загалом", - заявив політолог.

За його словами, Велика Британія, не бувши учасником перемовного процесу щодо будапештського меморандуму, опинилася серед підписантів цього договору саме тому, що є "однією з трьох країн-засновниць режиму ядерного нерозповсюдження від 1968 року і однією з країн-депозитаріїв ДНЯЗ".

"Саме у цій якості британці підписали Будапештський меморандум, таким чином засвідчивши, що Меморандум пов'язаний з режимом ядерного нерозповсюдження. І тому це – не просто угода між 4 країнами. Це – щось таке, що прив’язано, як певний додаток, якщо так можна сказати, до зобов’язань обох країн – Росії та України – у рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив німецький експерт.

Андреас Умланд також прокоментував повідомлення про те, що Україна нібито після розпаду СРСР все одно була неспроможна утримувати та обслуговувати ядерну зброю. Він вказав на те, що дослідження українських експертів та Гарвардського університету вказують на те, що Україна "могла б зберегти декілька тактичних ракет, декілька ядерних боєголовок". І тоді це "повністю змінило б ситуацію": "Адже в такому випадку ситуація виглядала б наступною: Крим — це, звичайно, дуже привабливо, але чи ви готові ризикувати Москвою заради Криму? З огляду на ядерні боєголовки, які Україна могла б мати".

Таким чином, якби Україна мала декілька боєголовок, декілька ракет, які могли б, наприклад, досягти Москви, то "тоді ми б мали абсолютно іншу геополітичну ситуацію".

"Інша проблема усього режиму ядерного нерозповсюдження полягає в тому, що це – асиметрична угода. У ДНЯЗ мова йде про режим ядерного нерозповсюдження, але в ньому зроблений виняток для 5 країн, які є членами РБ ООН і які мають винятковий дозвіл на володіння ядерною зброєю, на відміну від інших", - звернув експерт на інше проблемне питання.

За його словами, наявність в Росії ядерної зброї також вплинуло на те, чому вона себе так вільно вела під час агресії проти України й чому інші держави не відреагували належним чином: "Вся ця історія з анексією Криму та війною на Донбасі – це, звичайно, не лише про те, що Україна не мала ядерної зброї. Інша сторона цього – Росія мала і має ядерну зброю. Інакше Захід міг би відреагувати так, як він це зробив у Югославії, в Іраку, в Лівії. Але він не зробив так".

"Весь ДНЯЗ перевернуто з ніг на голову. Адже тепер це означає, що потрібно мати ядерну зброю, щоб мати змогу розширювати свою територію. Щоб покласти око на той же Кримський півострів... Згідно з Договором Росії дозволено мати ядерну зброю. А Україні заборонено мати ядерну зброю і вона втрачає свою територію країні-сусідці. І це – велика проблема", - додав Умланд.

Більш проблематичною виглядає ситуація, якщо подивитися ще й на те, як повели та поводяться інші дві країни - Китай і Франція – які офіційно висловили аналогічні гарантії Україні щодо Будапештського меморандуму у формі відповідних заяв. Політолог звернув увагу, що Китай утримався у березні 2014 року під час голосування в Генасамблеї ООН щодо незаконної анексії Криму, а деякі французькі парламентарії відвідували окупований Крим, тепер же президент Франції взагалі просуває "якусь угоду з Росією".