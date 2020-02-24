У Відні нагадали, що Росія почала анексію Криму ще за Януковича

Росія розпочала військову операцію, спрямовану на анексію Криму, 20 лютого – ще в той час, коли президентом України був Віктор Янукович і не було очевидним його усунення від влади.

Увагу на цей факт звернули учасники заходу, організованого спілкою ГО "Unlimited Democracy" в Дипломатичній академії Відня на тему "Будапештський меморандум: 25 років з часу відмови від ядерної зброї", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На медалі, яку отримали російські солдати за анексію Криму міститься дата "20 лютого". І особливість цієї дати в тому, що 20 лютого 2014 року президентом України ще був Віктор Янукович. І 20, 21 та 22 лютого ситуація в Києві змінювалася щогодини. 20 лютого ще не було ясно, що Янукович залишить Київ 21 лютого, і що Парламент усуне його з посади президента 22 лютого. Тому Росія почала операцію з анексії Криму ще коли Янукович був президентом, не знаючи що власне відбудеться" – заявив один зі спікерів заходу, старший науковий співробітник Центру європейської безпеки Інституту міжнародних відносин (Прага) Андреас Умланд.

Тим самим, він прокоментував ремарку з цього приводу та продемонстровані відповідні фотографії медалей з боку заступника Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря Лоссовського, який модерував захід.

Умланд зауважив, що він уважно слідкував за подіями, які розвивалися тоді у Києві і "не був впевнений 20 лютого, що Янукович залишить адміністрацію президента двома днями пізніше, і що він залишить взагалі країну".

"Все це ще було неясно. Ситуація була дуже мінливою. Але, з усім тим, у медалі, яку російські солдати отримали за анексію Криму, стоїть "20 лютого", - зазначив він, нагадуючи про сумну 6-ту річницю незаконної анексії Росією Криму.

Як раніше повідомляло агентство, прикордонники посилили заходи безпеки на адмінмежі з тимчасово окупованою АРК.