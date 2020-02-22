Росія докладає великих зусиль для заміщення населення Криму - Семена

Російська Федерація докладає дуже великих зусиль, щоб замістити населення окупованого Криму.

Про це заявив кримський журналіст Микола Семена під час дискусії у межах акції "Сіль Криму. День солідарності з нескореним Кримом", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Російська влада докладає дуже багато зусиль, щоб, фактично, замінити населення Криму. У кожному місті будуються величезні житлові комплекси із школами, дитсадками, магазинами тощо, і туди заселяються приїжджі люди з Росії. Наприклад, якщо у нас населення Сімферополя раніше становило близько 350 тисяч, то зараз... більше 600 тисяч. Це ті люди, які приїхали звідти, і які уявлення не мають, як тут живуть люди, які нехтують кримчанами", - наголосив Семена.

За його словами, корінним кримчанам нині важко влаштуватися на більш-менш пристойну роботу.

"Було дуже багато завезено людей (з Росії - ред.) і розставлено на всіх керівних посадах. Кримчанам залишається бути на підпорядкованих посадах, виконавчих роботах", - зазначив Семена.

Як повідомлялося, Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії. Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії.

22 вересня 2017 року Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив журналіста до двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони займатися публічною діяльністю до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.

Фото: Громадське