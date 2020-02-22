Новому кримському поколінню вкладають в голови дезінформацію про Україну — Семена

Молодому поколінню в окупованому Криму вкладають у голову сенси, що нічого хорошого і позитивного при Україні не було.

Про це під час дискусії "Протиотрута від зневіри: уроки сучасної історії Криму" у рамках акції "Сіль Криму. День солідарності з нескореним Кримом" заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже переживаю за нове покоління. Я хотів би сказати, що дуже боюся, що це покоління вже втрачено. Ви не можете уявити, яка дезінформація, які інформаційні спецоперації (проводяться в Криму Росією - ред.). Дітям, які знаходяться у цих школах, їм вкладаються (у голови - ред.) сенси про кримське минуле України, про те, що нічого позитивного і хорошого не було, (вкладають - ред.) негативну інформацію про Україну загалом, і не тільки про українську владу, а про український народ загалом. Це дуже страшно", - сказав Семена.

За його словами, українське слово дуже важко доходить до кримчан. Також він висловив сподівання, що зможе щось зробити для деокупації Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Микола Семена - заслужений журналіст України, щодо якого "влада" окупованого Криму порушила кримінальну справу за нібито "публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії". Приводом стала його публікація про громадянську блокаду півострова на сайті Крим.Реалії. 22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого він виїхав з Криму і 19 лютого прибув до Києва.